Verbot auf der Kippe: Erlaubt Ettlingen wegen Corona im Herbst Heizpilze ?

Corona und kein Ende - Die Gastronomie blickt besorgt auf den Herbst, wenn sich die Terrassen und Biergärten leeren. Bringen Heizpilze hier eine längere Saison? In Ettlingens Altstadt sind sie (noch) verboten.

In der Altstadt bisher nicht erlaubt

Meteorologisch ist schon Herbst. Noch sind die Tische auf den Terrassen und in den Biergärten belegt, sind die Aussichten auf Wärme und Sonne - zumindest in den nächsten Tagen - gut. Doch die Gastronomen in Ettlingen blicken mit Sorgen auf die kältere Jahreszeit.

So manchen treibt die Frage um: „Wird sich das Geschäft von draußen auch wirklich nach drinnen verlagern oder bleiben die Kunden coronabedingt weg?” Für Nicolas Hettel, Betreiber des Hotels Watthalden und der benachbarten „Watt’s Brasserie”, ist klar: „Ohne ein Zelt im Hof und Heizpilze wird es im Herbst und Winter nicht gehen.”

Ein Zelt für den Hof ist schon geordert

Der Geschäftsmann hat schon Vorsorge getroffen. Sechs Heizpilze sind da und können jederzeit in Betrieb genommen werden, ein durchsichtiges Zelt hat er geordert. 40 bis 50 Sitzplätze stünden darin zu Verfügung, bei Bedarf ließen sich die Seiten öffnen.