Zu einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwochnachmittag in Ettlingen gekommen. Gegen 16 Uhr fuhr ein LKW auf der Schillerstraße und bog nach rechts in Richtung Erwin-Vetter-Platz ab. Dabei übersah der Lkw-Fahrer einen 82 jährigen E-Bike-Fahrer.

Der Mann stürzte und geriet unter den Lkw. Dabei zog er sich der E-Bike-Fahrer laut Polizei lebensgefährliche Verletzungen zu.

Neben einem Rettungswagen und einem Notarzt war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.