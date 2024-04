39-Jähriger nach Tötungsdelikt in Waldbronn festgenommen

Nach dem Tod einer 69 Jahre alten Frau in Waldbronn hat die Polizei einen Mann festgenommen. Der 39-Jährige soll die Frau getötet haben.

Frau tot in Wohnung gefunden

Ermittlungserfolg für die Sonderkommission „Keller“: Ermittler der Polizei haben im Laufe des Samstags einen 39-Jährigen vorläufig festgenommen, der eine 69 Jahre alte Frau in Waldbronn getötet haben soll. Er stammt aus dem Umfeld der Verstorbenen, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe am Montag mitteilten.

69-Jährige tot in Waldbronn gefunden

Die 69-Jährige war am Samstagmorgen tot in ihrer Wohnung in Waldbronn-Reichenbach gefunden worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Haftrichter am Sonntagabend einen Haftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Tote hatte seit Jahrzehnten in Waldbronn gelebt und galt bei Nachbarn als „nette Frau“.