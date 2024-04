Polizei nimmt 39-Jährigen fest

Waldbronn steht nach Mord an 69-jähriger Frau unter Schock

Nach dem mutmaßlichen Kapitalverbrechen in Waldbronn laufen die Untersuchungen am Tatort. Bei Anwohnern und Nachbarn galt die getötete 69-Jährige als „nette Frau“. Am Montagnachmittag vermeldet die Polizei dann eine Festnahme.