Am kommenden Wochenende endet die Saison im Waldbronner Eistreff

Am Sonntag endet in Waldbronn „die Eiszeit“. Zum letzten Mal in der Saison 2023/24 öffnet der Eistreff seine Pforten. Zum Abschluss gibt es in der kleinen Eislaufhalle ab 15 Uhr eine Abtauparty – natürlich auf eisigem Untergrund.

In der großen Halle dürfen zeitgleich die Eislaufcracks des ERC Waldbronn nochmals ihre Runden drehen. An den sonntäglichen Öffnungszeiten ändert sich nichts. Ab 10 Uhr dürfen die Besucher ihre Schlittschuhe schnüren. Gegen 18 Uhr endet dann offiziell die Eislaufsaison.

Knapp 10.000 Besucher sind in dieser Saison mehr im Eistreff, als in der vorherigen Saison

Zufrieden mit dem Saisonergebnis zeigt sich im Gespräch mit dieser Redaktion Alexander Schroth, einer der beiden Geschäftsführer der Eistreff Waldbronn gGmbH: „Wir konnten unser Ergebnis der vorangegangenen Saison toppen. Damals hatten wir rund 80.000 Besucher, aktuell sind es um die 90.000.“

Auch beim Schülerangebot, bei den Eislauftagen für Schulen, konnte laut Schroth der Eistreff zulegen. „Es waren gut 12.000 Schüler.“

Zum Vergleich: In der Saison 2022/23 zählten die Eistreff-Betreiber circa 9.000 Schüler. Das Angebot an die Schulen sei ein wichtiger Multiplikator, betont Schroth. Viele lernten dadurch erst den Eistreff kennen. „Eine gute Werbung für uns.“

Thema Eistreff soll im April auf die Tagesordnung des Waldbronner Eistreffs

Trotz der guten Zahlen, auch das stellt Schroth nicht in Abrede, müsse immer wieder um den Eistreff geworben werden. „Wir gehen da recht offensiv vor. Unser Ziel ist schließlich, die 100.000er Besuchermarke zu knacken.“

Allerdings braucht der Eistreff dafür Planungssicherheit. Und da hängt – ums vorsichtig auszudrücken – einiges in der Schwebe. Der Gemeinde liegt ein Kaufangebot der Betreibergesellschaft vor – beraten oder gar beschlossen wurde darüber insbesondere vom Gemeinderat aber noch nicht.

Wir rechnen mit einem Gewinn, auch um weitere Investitionen stemmen zu können. Alexander Schroth

Geschäftsführer der Betreibergesellschaft

Aller Voraussicht nach soll das Thema auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung im April kommen. Ob am Ende der Pachtvertrag mit der Betreibergesellschaft verlängert wird, oder ob sich eine Gemeinderatsmehrheit für das Kaufangebot findet, oder ob keiner der beiden Fälle eintritt, ist derzeit kaum vorhersehbar.

Für weitere Entscheidungen der Betreibergesellschaft über Investitionen in den Eistreff – zum Beispiel für eine Photovoltaikanlage auf dem großen Hallendach – dürften rechtzeitige Signale aus dem Gemeinderat aber durchaus richtungsweisend sein.

80 Prozent gestiegene Gaspreise haben den Eistreff heftig getroffen

Bis dato jedenfalls hat der Eistreff mit seinen 32 Mitarbeitern nach Schroths Auskunft die Saison gut überstanden. „Das Betriebsergebnis steht zwar noch nicht abschließend fest, wir rechnen mit einem Gewinn, auch um weitere Investitionen stemmen zu können.“

Was den Eistreff jedoch richtig heftig getroffen habe, seien die Gaspreise, die ab dem 1. Januar um 80 Prozent gestiegen wären. „Immerhin konnten wir uns auf die geänderten Vertragsbedingungen rechtzeitig einstellen“, so Schroth. Über eine Erhöhung der Eintrittspreise um durchschnittlich einen Euro in dieser Saison ließen sich die Mehrkosten für Gas kompensieren.

Nun, nach diesem Sonntag, steht erst einmal das Abtauprozedere an, verbunden mit notwendigen, „ganz normalen“ Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten. Bis zum Start in die Saison 2024/25 Ende September bleibt der Eistreff eisfrei. Was indes nicht bedeutet, dass das Gebäude bis dahin nicht genutzt wird.

Eistreffhalle dient im Sommer für andere Veranstaltungen

Der Veranstaltungskalender des Eistreffs für die kommenden eisfreien Monate weist bereits eine Vielzahl von Terminen auf.

Darunter am 27. April den Lions Basar und am 30. April den Tanz in den Mai. Am 4. Mai steigt ein KSC Dart-Liga Spiel im Eistreff, am 22. Juni eine U18 Konfetti Party.

Eine Woche darauf, am 29. Juni, ist der Eistreff Ort einer U18 Schaum-Party. Am 31. August findet in der Eistreffhalle der Kid´s und Lady´s Flohmarkt statt. Eine Rassehunde-Ausstellung ist für den 1. September geplant bevor am 7. und 8. September die Tattoo Convention nach Waldbronn kommt.