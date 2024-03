Überraschungsbesuch im Eistreff: Sänger Mike Singer verbrachte diese Woche mehrere Stunden in der Waldbronner Eishalle – und das aus gutem Grund.

Zaungäste beim Training sind für die Eiskunstläuferinnen des Eis- und Rollsport Club Waldbronn (ERC) an und für sich nichts Ungewöhnliches. Wenn aber ein Popstar zuschaut, können die Knie bei der Pirouette schon mal etwas weich werden.

So geschehen diese Woche im Eistreff Waldbronn. Für die Mädels überraschend, stand plötzlich der Offenburger Sänger Mike Singer an der Bande – samt vierköpfigem Team.

Nicht ganz so überraschend, aber dennoch aufregend war der Besuch für Trainerin Veronica Kuchenreuther. „Eine Woche davor hatten wir auf einmal eine Anfrage von Mike Singers Management“, erzählt sie.

Mike Singer war super nett. Veronica Kuchenreuther

Eis- und Rollsport Club Waldbronn

Das war auf der Suche nach einer interessanten Location für ein neues Musikvideo, der Eistreff erschien passend. Dann ging es ziemlich schnell.

Am Dienstagnachmittag stand Singer mit seinem Drehteam im Eistreff – und war sehr angetan von der Halle und dem Training.

„Mike Singer war super nett“, so Kuchenreuther. Kein bisschen abgehoben sei der 24-Jährige, der sich direkt bedankt habe, so spontan in Waldbronn drehen zu dürfen.

Mike Singer dreht im Eistreff Musikvideo für seinen neuen Song

Dann ging es auch schon an die Dreharbeiten – von denen Kuchenreuther noch gar nicht viel verraten darf. Schließlich kommt der neue Song des früheren „The Voice Kids“-Teilnehmers und Jurors von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) erst kommende Woche heraus.

Einige Szenen für das Musikvideo wurden zuvor an einer Rennbahn in Spanien gedreht, weitere folgten dann am Dienstag im Eistreff. Involviert waren dabei auch die Waldbronner Eiskunstläuferinnen Christina Kast und Olivia Hummel. Sie werden ebenfalls im Video zu sehen sein.

Externer Inhalt von Instagram

„Zunächst hieß es, sie brauchen etwa eine Stunde zum Drehen“, erzählt Kuchenreuther. Am Ende war Singer mit seinem Team vier Stunden lang im Eistreff, ließ es sich aber nicht nehmen, in den Drehpausen für seine kleinen Fans da zu sein.

Musikvideo mit Szenen aus Waldbronn kommt am Donnerstagabend heraus

„Er hat sich immer wieder Zeit genommen, Autogramme zu geben, Fotos zu machen und Fragen zu beantworten“, berichtet Kuchenreuther. Die Gelegenheit nutzten auch einige Eltern, die das Training verfolgten.

Das war schon ziemlich cool. Alexander Schroth

Eistreff-Geschäftsführer

Unterstützt wurde die Aktion im Übrigen auch von der Betreibergesellschaft des Eistreffs, die unter anderem bei der Beleuchtung half.

Auch für deren Team war es etwas Besonderes, den Dreh eines Musikvideos hautnah mitzuerleben. „Das war schon ziemlich cool“, meint Geschäftsführer Alexander Schroth.

Er wie auch die Eiskunstläuferinnen sind jetzt auf das Ergebnis gespannt. Am Donnerstag um 23.59 Uhr ist es nach Angaben von Singers Management so weit. Dann wird das Musikvideo zu „Gib niemals auf“ veröffentlicht. Und dann ist der Eistreff Waldbronn in ganz Deutschland zu sehen.