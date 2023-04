Bauarbeiten an der Pforzheimer Straße in Waldbronn beginnen Ende April

Der Zeitpunkt, von dem an in Waldbronn die umfangreichen Arbeiten in der Pforzheimer Straße beginnen, steht nun fest: Am Montag, 24. April, soll mit den Erd-, Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsarbeiten begonnen werden.

Nach aktuellem Stand geht die Verwaltung von einer rund einjährigen Bauzeit aus. Auf Einschränkungen müssen sich hierbei die Anwohner, die Geschäfte und der (Durchgangs-)Verkehr einstellen.

Erster Abschnitt geht von der Kurparkbrücke bis zum Kurhaus

Es handelt sich übrigens um den ersten großen Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten auf und entlang der Pforzheimer Straße. Der erste Abschnitt erstreckt sich von der Kurparkbrücke bis zum Kurhaus. Nach Fertigstellung folgt ein weiterer Abschnitt – vom Kurhaus Richtung Ortsausgang Waldbronn.

Den Zuschlag für das Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde und dem Regierungspräsidium erhielt laut eines einstimmigen Gemeinderatsbeschlusses die Firma Reif aus Rastatt. Knapp 2,4 Millionen Euro soll das Gesamtpaket Sanierung der Pforzheimer Straße kosten.

Der Betrag wird anteilsmäßig aufgeteilt. Den Kostenanteil für die Gemeinde bezifferte Hubert Kuderer (Aktive Bürger) auf 850.000 Euro. Als eine notwendige Investition bezeichnete Beate Maier-Vogel (Grüne) das Vorhaben. Im Zuge der Sanierungsarbeiten sollte man auch an eine mögliche Breitbandversorgung denken, meinte Joachim Lauterbach (CDU).

Mit Blick auf die geplanten Arbeiten und die damit verbundenen Beeinträchtigungen sprach Klaus Bechtel (SPD) von einem bevorstehenden „spannenden Jahr“.

Verkehrssituation entlang der Pforzheimer Straße soll sich verbessern

Insgesamt soll sich die Verkehrssituation entlang der Pforzheimer Straße, nicht zuletzt auch für Fußgänger, verbessern. Geplant sind laut Axel Dahlhauser vom Technischen Amt unter anderem folgende Arbeiten: Auf Höhe der Brunnenanlage und des Kurhauses sind Querungshilfen vorgesehen. Die Fußgänger werden um die Brunnenanlage herum zur Querungshilfe geleitet.

Die Fußgängerampel wird in Richtung Altes Rathaus verlegt. Vorhändene Bäume werden gerodet, da sich die Straßenführung wegen der Querungshilfe nach Osten verlagert. Bushaltebuchten werden zurückgebaut. Die Busse werden dann zum Ein- und Aussteigen auf der Straße stehen. Vorgesehen ist zudem der barrierefreie Ausbau der Haltestellen.