Der FC Busenbach fordert in Waldbronn Juventus Turin heraus

Borussia Dortmund gegen Bayern München, der kleine FC Busenbach gegen Juventus Turin. Die Nachwuchsleistungszentren von Spitzenclubs treten in Waldbronn an.

Ganz große Vereinsnamen sind wieder auf der Teilnehmerliste der internationalen „André Schürrle Champions Trophy“ zu lesen, die am kommenden Samstag und Sonntag über die Bühne geht. Bayern München, Borussia Dortmund, AC Mailand, Juventus Turin oder auch VfB Stuttgart und RB Salzburg. Veranstalter ist zum dritten Mal der Förderverein Jugendfußball JuFu Waldbronn in Kooperation mit der Turnierorganisationsagentur PT-Sports.

Große Namen unter den 16 Teams

An beiden Tagen soll ab circa 8.30 Uhr der Ball rollen. Am Samstag bis 18.30 Uhr, ab 19 Uhr gibt es Livemusik. Am Sonntag wird am Nachmittag das Finale stattfinden. Das Turnier mit 16 Teams in zwei Gruppen spielt sich komplett auf dem Gelände des FC Busenbach ab, anders als 2022, als gleichzeitig in Pforzheim Partien stattfanden.

„Am Freitag reisen die Mannschaften an“, so Mitorganisator Ralf Bochat vom Förderverein. Das Orga-Team umfasse rund eine Handvoll Engagierter, die Bewirtung über die zwei Tage schultere der FC Busenbach mit Dutzenden Helfern. „So ein Turnier macht richtig Arbeit.“ In der Regel treten die Top-Vereine mit den Talenten ihrer Nachwuchsleistungszentren an.

Bundesliga-Meisterkampf im Kleinen in Waldbronn

Mit dabei sind die U12-Jugendteams des FC Bayern München, Borussia Dortmund, VfB Stuttgart, 1. FC Köln, AC Mailand, Juventus Turin, Benfica Lissabon, auch Vereine aus Dänemark, Polen und den Niederlanden. So ist beispielsweise die Begegnung Bayern gegen Dortmund am Samstag um 10.15 Uhr angesetzt.

Ein Top-Erlebnis soll es entsprechend für die Fußballspieler von hier werden. Der Nachwuchs des FC Busenbach fiebert den Aufeinandertreffen entgegen, betont Ralf Bochat.

Nachwuchs von Elite-Clubs bei Gasteltern

Einige Mannschaften nehmen sich Hotels, die Stuttgarter und Hoffenheimer fahren abends jeweils nach Hause, der FSV Mainz 05, die Kölner sowie die Bayern werden bei Gasteltern untergebracht. Hier erhalte man Unterstützung vom Remchinger Verein FC Germania Singen. Das System sehe vor, dass der FC für seine Hilfe auch mal an einem internationalen Turnier teilnehmen darf.

Die Agentur PT-Sports stelle die Kontakte zu den Nachwuchsleistungszentren her und lädt ein. Ihren Namen verdankt die Schürrle-Trophy den Beziehungen von Finanzberater Artur Montanhas zum ehemaligen Nationalspieler André Schürrle, Montanhas Frau Regina kümmert sich um die Gasteltern.

Teams wie Bayern und Juve erwarten, dass der Rasen top ist. Ralf Bochat, Turnier-Organisation

Für die Hotelkosten müsse der Förderverein aufkommen. „Das läuft diesmal über Sponsoren.“ Deshalb habe man sich entschieden, keinen verpflichtenden Eintritt zu verlangen. Das Jugendturnier läuft im Zuge des viertägigen Busenbacher Sportfests, das an diesem Freitag ab 16 Uhr Festbetrieb hat. Außer den Jugendpartien der Trophy laufen am Wochenende keine Spiele auf dem Rasen. „Teams wie Bayern und Juve erwarten, dass der Rasen top ist – und wir haben nur einen Rasen“, erklärt Bochat.

Champions Trophy Die Schürrle Champions Trophy am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, findet auf dem Platz des FC Busenbach (Im Beckener 15) statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Alle Infos und Spielpläne auf www.fv-jufu-waldbronn.de.