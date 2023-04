Hubschrauber und Hunde suchen nach 94-Jähriger bei Waldbronn

Ein lang anhaltender Hubschrauber-Sucheinsatz über Karlsbad und Waldbronn versetzte Bürger am Freitag in Sorge. Die Polizei fuhr „das große Programm“.

Der Hubschrauber kreist unaufhörlich, Suchscheinwerfer suchen den Boden ab, der Lärm des Helikopters ist unüberhörbar. Vielen Menschen in Karlsbad und Waldbronn fiel am Freitagabend auf, dass hier etwas nicht stimmt.

Ein Mann aus Karlsbad-Spielberg berichtet von minutenlangem Kreisen gegen 20.30 Uhr über den Wiesen am südlichen Ortsrand, er hat eigens ein Video gemacht. Immer wieder stehe der Hubschrauber still, die Suchscheinwerfer seien an.

Suchscheinwerfer über Karlsbad und Waldbronn

Auch aus Waldbronn fragen sich Bürger, was passiert ist. Die Polizei bestätigt dann, dass von 17 bis 18 Uhr im Bereich Waldbronn und nochmals von 20 bis 22 Uhr bei der Nachbargemeinde Karlsbad geflogen wurde. Auf Nachfrage informiert ein Polizeisprecher, dass eine vermisste Person gesucht wurde.

Der Pflegedienst habe das Fehlen einer hochbetagten Frau gemeldet, die um 9.30 Uhr letztmals gesehen wurde und dann verschwand. „Die 94-jährige Frau war von zuhause abgängig.“ Neben dem Hubschrauber seien auch Spürhunde zum Einsatz gekommen. Gefahr sei in Verzug gewesen mit Blick auf die nasskalte Witterung und die noch empfindlich kühlen Nächte. Daher habe die Polizei „das große Programm gefahren“.

Glückliches Ende am Abend

Letztlich mit Erfolg und glücklichem Ausgang noch am Abend: „Wir haben sie gefunden“, teilt der Polizeiführer vom Dienst im Gespräch mit. „Sie ist wohlauf.“