Nico Ruppenstein ist in Reichenbach Trainer und Torjäger

Nico Ruppenstein ist Trainer des Fußball-Verbandsligisten TSV Reichenbach. In der zweiten Mannschaft geht er auf Torejagd.

Die in der Fußball-Kreisklasse A2 am Mittwochabend nachgeholten Spiele TSV Reichenbach II gegen SG Rüppurr (2:2) und FV Ettlingenweier II gegen SSV Ettlingen (2:5) hätten zu einem Fernduell zwischen den Torjägern Liridon Abazi (SSV) und Simon Hornung (TSV II) – beide haben 19 Treffer auf dem Konto - und vielleicht zu einem Führungswechsel in der Torschützenliste der A2 führen können.

TSV Reichenbach II spielt um den Aufstieg mit

An deren Spitze rangiert mit 20 Treffern Daniel Elia Zemler vom Tabellenführer FC Berghausen, der in den letzten beiden Spielen jeweils einen Dreierpack schnüren konnte: 4:1 gegen Croatia und 3:2 beim SSV. Aber weder Abazi noch Hornung waren im Einsatz. Und Daniel Koch, der mit 16 Treffern zweitbeste Torschütze des SSV, ging trotz des hohen Auswärtssiegs seiner Mannschaft leer aus.

Auswirkungen auf die Tabelle der „Volltreffer im Fußballkreis“ hatte nur Nico Ruppensteins zwischenzeitliche 2:1-Führung des TSV II gegen die SG. Der im Laufe dieser Spielzeit, exakt am 18. Oktober 2023, vom Spielertrainer des TSV II (2022/23: 16 Tore in der A2 und sieben in der Landesliga) zum Trainer des Reichenbacher Verbandsligakaders beförderte Stürmer, bleibt seinem ursprünglichen Team, wann immer es seine neue Aufgabe ermöglicht, auch weiterhin treu.

Denn das spielt in dieser Runde um den Aufstieg in die Kreisliga mit. Durch das 2:2 gegen die SG (Ruppenstein: „Das war ein bisschen mau von uns“) verpasste der TSV II jedoch, Berghausen von Platz eins zu verdrängen. Denn bei der jetzigen Punktgleichheit (beide 54) hat der FC Viktoria die deutlich bessere Tordifferenz (61) gegenüber Reichenbach II (36).

Die Aufstiegschancen des TSV II sind aber natürlich immer noch wesentlich größer und realistischer, schließlich kann der Zweite noch gegen den Vize der A1 nach oben kommen, als die Wahrscheinlichkeit der Reichenbacher Verbandsligisten, die sofortige Rückkehr in die Landesliga noch vermeiden zu können. Denn dem Schlusslicht der Liga fehlen – bei noch neun Spielen – derzeit zehn Zähler, um wenigstens in die Abstiegsrelegation zu kommen, und elf ans rettende Ufer.

Zu den dreifachen Torschützen vor Ostern zählten neben Zemler auch Alessandro Perchio vom ASV Hagsfeld beim 4:0-Erfolg gegen den FV Linkenheim (A1), sowie Kevin Zielke mit der zweiten Mannschaft von Germania Neureut beim 6:2-Sieg gegen die SpG Dettenheim II (B1).