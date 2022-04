Wir knüpfen damit an die Gebetswache in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag an. Da in dieser Zeit die Kirchenglocken stumm bleiben, sollen die Rätschen an das Gebet erinnern. Traditionell sind um 4.30 Uhr in der Früh vor der Kirche zum ersten Mal die Rätschen zu hören. Gesungen wird der Vers „Betet Ave Maria, mit Herz und mit Mund, denn das Salve Regina ruht jetzt in der Stund“. Jeder Gesang wird mit einem lauten Rätschen abgeschlossen, das die Nacht durchdringt.