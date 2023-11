Unternehmerin aus Waldbronn bietet Schlafcoaching für Babys an

Wenn das Kind nicht schläft, schläft keiner: Julia Bessler aus Waldbronn hat sich in Kanada weitergebildet und berät nun Familien und Unternehmen.

Ein erstes Baby bringt vieles in den Familien durcheinander – vor allem und am schnellsten spürbar: den Schlaf aller Familienmitglieder. So ging es auch Julia Bessler, die sich nach der Geburt ihrer nun dreijährigen Tochter mit der Problematik Schlafentzug ziemlich alleingelassen gefühlt hat. „Für Babys gibt es nun mal keine Bedienungsanleitung“, sagt die mittlerweile zweifache Mutter.

Ihre Familie stammt aus den USA und Kanada, und dort seien Schlaf-Coaches zur Betreuung junger Familien ähnlich verbreitet wie in Deutschland Hebammen. Also holte sie sich im Ausland Hilfe.

„Ich war begeistert, wie viele Studien zum Thema Babyschlaf existierten“, so Julia Bessler, gleichzeitig habe sie schockiert, dass in Deutschland nach wie vor als Lösung angeboten werde, den Säugling sich in den Schlaf schreien zu lassen.

Julia Bessler profitiert von einem kanadischen Coach und bildet sich weiter

Ihr selbst habe die Betreuung durch einen kanadischen Coach immens geholfen, sie profitierte von seinem Wissen. Julia Bessler bildete sich daraufhin in Kanada in den Bereichen der frühkindlichen Entwicklung sowie dem kindgerechten, bindungs- und bedürfnisorientierten Baby- und Kleinkindschlaf weiter.

Zunächst habe sie Mütter im Bekanntenkreis beraten, bevor sie im Jahr 2001 das Waldbronner Start-Up MamaJu gründete.

„Die Nachfrage war so groß, dass meine Warteliste immer länger wurde“, erinnert sich die Unternehmerin an die Anfangszeit. Gleichzeitig waren gecoachte Mamas so begeistert von dem Erfolg beim Schlafverhalten ihres eigenen Babys, dass sie sich zu Schlafcoaches ausbilden lassen wollten.

Inrina Steck ist eine von ihnen. „Unser Sohn Emil hat viel geweint vor dem Einschlafen“, erinnert sich die Mutter, die der Leidensdruck zu MamaJu geführt hat. Zu sehen, wie Tage und Nächte ruhiger wurden, bestärkte sie in ihrem Entschluss: „Dabei möchte ich auch andere Familien unterstützen.“ Der Leidensdruck der Eltern sei es, der die hohe Erfolgsquote von MamaJu ausmache. „Eltern sind hoch motiviert, unsere Tipps umzusetzen und sich selbst zu Schlafexperten weiterzubilden“, erklärt Julia Bessler.

Familien in Waldbronn und der Region erhalten Betreuung und Beratung

Neben der persönlichen Betreuung und der auf Wunsch über mehrere Wochen angelegten Begleitung auch über Soziale Medien hat sie eine Online-Akademie aufgebaut, über die sich Eltern ein breites Wissen aneignen können.

Denn wer sich in Sachen frühkindliche Entwicklung, altersabhängige Wachzeiten, Schlafumgebung und Selbstregulierungsmaßnahmen von Babys gut auskenne, könne optimale Rahmenbedingungen für den gemeinsamen guten Familienschlaf schaffen, sagt Bessler. Die MamaJu-Baby-Schlafcoaches begleiten Eltern bei diesem Prozess und stehen für Fragen zur Verfügung.

Da ausgeschlafene Mitarbeitende eine wertvolle Ressource sind, rückt das Thema Schlaf zunehmend in den Fokus von Unternehme. Der erfolgreiche Basketballspieler LeBron James, der Tennisprofi Roger Federer und der Gründer des Onlineversandhandels Amazon und reichster Mann der Welt, Jeff Bezos, stellen ihren Schlaf schon an oberste Stelle.

Bessler unterstützt Unternehmen beim Coaching ihrer Mitarbeitenden

„Work-Life-Sleep-Balance“ könnte zum neuen Schlagwort der Arbeitswelt avancieren und das alte Modell der „Work-Live-Balance“ ablösen. Und immer mehr Unternehmen entdecken deshalb das Baby-Schlafcoaching als neuen Mitarbeiter-Benefit. „MamaJu unterstützt Unternehmen darin, dass Mitarbeiter ihre Top-Performance halten können, auch in den fordernden Phasen der Elternschaft“, erklärt Julia Bessler.

Mit der Priorisierung des Schlafs könnten die Anzahl an Krankheitstagen reduziert und der Wiedereinstieg in den Job beschleunigt werden. Schließlich litten bei Schlafentzug nicht nur die Stimmung, sondern auch kognitive Fähigkeiten wie die Aufmerksamkeitsspanne am Arbeitsplatz, die Fähigkeit zur Zahlenverarbeitung, abstraktem Denken und Planen, aber auch die Kreativität.

Die MamaJu Online-Akademie sei somit auch für überregional tätige Unternehmen interessant, da Mitarbeitende diese zeitlich flexibel von Zuhause nutzen könnten, wirbt Bessler. Das 15-köpfige Team bietet darüber hinaus Fachvorträge in Unternehmen an und hält ehrenamtlich Vorträge in Eltern-Cafés. „Guter Schlaf soll keine Frage des Geldbeutels sein“, zeigt sich Julia Bessler überzeugt. Sie selbst sieht in ihrem Beruf ein Stück weit auch eine Berufung.