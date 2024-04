Vor einem Auftritt von AfD-Sprecherin Alice Weidel in Karlsruhe werden „Substanzen“ am Eingang der Badnerlandhalle hinterlassen. Nun gibt es neue Details.

Der Auftritt von AfD-Bundessprecherin Alice Weidel in der Karlsruher Badnerlandhalle wurde am Samstag von Protestaktionen begleitet. Dabei wurden auch zunächst unbekannte Substanzen gefunden, wie ein Polizeisprecher am Samstag gegenüber dieser Redaktion mitteilte.

Nun ist klar: Bei den Substanzen handelte es sich um Fäkalien. Diese wurden auf dem Boden des Haupteingangs der Badnerlandhalle verteilt. Darüber informierte die Karlsruher Polizei am Dienstag in einer Mitteilung.

AfD-Veranstaltung in Karlsruhe: Tierische Exkremente vor dem Eingang

Dabei handelt es sich um tierische Exkremente, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilte.

„Stinkende Flüssigkeiten sowie Fäkalien, naheliegend ist etwas in Richtung Dung“, so der Sprecher der Polizei. Proben, die die Exkremente näher eingrenzen könnten, wurden jedoch nicht gemacht.

Laut Polizei wurden die Fäkalien im Zeitraum zwischen 0 und 3 Uhr in der Nacht auf Samstag verteilt.

Kriminalpolizei ermittelt

Ob die Aktion mit dem Auftritt von Weidel zusammenhängt, sei nicht abschließend geklärt. Man gehe aber von einem Zusammenhang aus, so der Sprecher. Auch aus diesem Grund, da es sich um eine politisch motivierte Straftat handeln könnte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

In besagtem Zeitraum wurden neben den Fäkalien noch weitere Vorkommnisse gemeldet. So wurde an Fenstern, Fassade und Zugangstüren der Badnerlandhalle rote Farbe verteilt.

Unter anderem haben Unbekannte dort auch das Wort „Nazi“ geschrieben. Gleiches wurde auch auf zahlreiche Verkehrszeichen im näheren Umfeld der Halle geschrieben.

Wie viele Verkehrszeichen genau beschädigt wurden, kann die Polizei nicht abschließend sagen. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Rund um die Veranstaltung am Wochenende wurden im Zuge der Sachbeschädigungen keine Personen festgenommen, heißt es von der Polizei auf Nachfrage.

Auch wenn eine politisch motivierte Straftat naheliege, werde „in alle Richtungen“ ermittelt, so der Polizeisprecher weiter. Dafür sind die Ermittler nun auf der Suche nach möglichen Zeugen.