Alle drei Museen informieren mit Material und Fotos über ihre Sammlungen und Sonderausstellungen. Wir werben vor allem mit Karl Hofer, von dem wir ja sehr viele Arbeiten aus praktisch allen seinen Schaffensphasen haben. Darüber hinaus bewerben wir unsere anderen Sonderschauen im Schloss, allen voran natürlich die neue Mittelalter-Mitmach-Ausstellung. Die Resonanz in der ersten Woche ist hervorragend. Wir erreichen hier wie geplant vor allem Familien mit Kindern. Am Stand gibt es kleine Geschenke für die Besucher in Form von Kühlschrankmagneten mit Motiven, die auf drei Museen und ihre Sammlungen hinweisen. Es entwickeln sich immer sehr gute Kontakte mit dem art-Publikum. Wer möchte, kann seine Daten da lassen, und erhält dann regelmäßig Post von uns, also den Newsletter. Über den erfährt man, was in den Museen geboten wird.