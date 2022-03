Wattkopftunnel in Ettlingen wird zwei Tage früher freigegeben

Wie das Regierungspräsidium am Freitag mitteilte, ist der Wattkopftunnel für den Verkehr freigegeben worden.

Eigentlich sollte die Sperrung erst am Sonntag aufgehoben werden. Die noch ausstehenden Arbeiten werden ohne Eingriff in den Verkehr, beziehungsweise während der planmäßigen nächtlichen Tunnelrevision in der Zeit von Montag, 4. bis Freitag, 8. April 2022, ausgeführt, so das RP.

Bei den Nachrüstungsarbeiten seien der Tunnelfunk sowie die Video- und Lautsprecheranlage erneuert worden. Die vorhandene analoge Tunneltechnik musste durch neue digitale Anlagenteile auf den notwendigen Stand der Technik gebracht werden.

Außerdem wurde die störanfällige alte Leittechnik des Tunnels erneuert. Die Kosten der Tunnelnachrüstung belaufen sich auf rund 2,3 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.