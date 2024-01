Spätestens nach Dreikönig hat der Christbaum in den meisten Wohnzimmern ausgedient. Wie man die Tanne in Ettlingen und Umgebung entsorgen kann und welche Alternativen es gibt.

Es ist Jahr für Jahr ein etwas trauriges Bild, das sich nach Weihnachten bietet: Ausgediente Christbäume – einst prächtig geschmückt, jetzt „nackt“ und vertrocknet – türmen sich an Sammelstellen und auf Grünabfallplätzen.

Und in den kommenden Tagen dürften es noch mehr Bäume werden. Denn spätestens nach dem Dreikönigstag hat das Weihnachtssymbol schlechthin in den meisten Wohnzimmern ausgedient.

Auf dem Wertstoffhof werden die Bäume gehäckselt und zu Kompost verarbeitet. Daniel Schwab

Leiter Stadtbauamt Ettlingen

Doch wohin damit? Und was geschieht eigentlich mit den alten Tannen? „Die Bäume werden eingesammelt und zum Grünabfallsammelplatz gebracht“, erklärt Daniel Schwab, Leiter des Ettlinger Stadtbauamtes. „Auf dem Wertstoffhof werden die Christbäume dann gehäckselt und zu Kompost verarbeitet“, so Schwab.

Man kann seinen Christbaum aber auch im heimischen Garten kompostieren. Die Tannenzweige können außerdem genutzt werden, um Pflanzen und Beete vor Frost zu schützen. Und die Nadeln des Baums eignen sich gut als natürliche Schneckenabwehr.

Wer seinen Weihnachtsbaum loshaben will, kann ihn zu Sammelstellen oder dem örtlichen Wertstoffhof bringen, mancherorts auch von Vereinen einsammeln lassen. Wie das in Ettlingen und Umgebung funktioniert, hat unsere Redaktion ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammengetragen.

Ettlingen

In der Kernstadt können die ausgedienten Christbäume auf dem Parkplatz beim Albgaufreibad, dem Parkplatz Albgaustadion (Diesel-/Schleinkoferstraße) sowie am Berliner Platz abgelegt werden. Zudem ist der Grünabfallsammelplatz ab dem 8. Januar wieder geöffnet, so die Stadtverwaltung. Dort sollen insbesondere Bewohner von Ettlingen-West ihre Bäume abgeben.

Auch in den Stadtteilen können Grünabfallsammelplätze genutzt werden. Für Schluttenbach bietet es sich an, den Platz in Schöllbronn aufzusuchen. Ausdrücklich bittet die Stadt darum, keine Christbäume außerhalb der Grünabfallsammelplätze abzulegen.

Die Jugendabteilung des Fußballvereins Bruchhausen geht am Samstag, 13. Januar, gegen eine Spende auf Sammeltour im Stadtteil. Laut Verein werden die Bäume ab etwa 12.30 Uhr mit einem Lkw abgeholt.

Am selben Tag sammeln auch die GroKaGe Ettlingenweier, der TSV Oberweier und der Musikverein Frohsinn Spessart alte Christbäume ein. Auch hier bitten die Vereine um eine Spende. Die Bäume sollten jeweils schon morgens gut sichtbar und ohne Schmuck vor der Haustür stehen.

Rheinstetten

Auf dem Grünabfallsammelplatz in Mörsch können Bürger ihren Baum kostenlos abgeben. Zudem gehen die örtlichen Vereine am Samstag, 13. Januar, wieder von Tür zu Tür: in Mörsch die Jugend des SV Mörsch, in Neuburgweier die SC-Jugend. In Forchheim und am Silberstreifen sammeln die Kolpingsfamilie Forchheim, die KjG-Mädchen sowie die Ministranten von St. Martin.

Laut Stadtverwaltung sollen die Bäume bis 9 Uhr bereitstehen, samt Familienname auf einem angehängten Zettel. Die Abholer nehmen die Christbäume dann gegen eine Spende von einem Euro mit.

Karlsbad

Neben den Grünabfallsammelplätzen gibt es auch in Karlsbad Vereinssammlungen am Samstag, 13. Januar. Ab 9 Uhr sind die Jugendfeuerwehr Auerbach und die Jugendabteilung des SV Spielberg unterwegs. Die Nadelbäume werden jeweils nur ungeschmückt mitgenommen, um eine Spende wird gebeten.

Waldbronn

Für Bürger in Waldbronn sind die Grüngutplätze „Im Ermlisgrund“ und „Wiesenfesthalle“ Anlaufpunkte. Dort können die Bäume während der regulären Öffnungszeiten abgegeben werden.

Malsch

Sowohl der SV Waldprechtsweier also auch der Musikverein Sulzbach sammeln am Samstag, 13. Januar, ausgediente Christbäume in der Gemeinde ein. Zudem können diese auch an den Grünabfallplätzen zur Weiterverarbeitung abgegeben werden.

Marxzell

In Marxzell geht am Samstag, 13. Januar, die Jugend des TSV Pfaffenrot auf Christbaumsammlung. Wie der Verein mitteilte, wird eine Spende von zwei Euro pro Baum erbeten. Möglichkeit zwei sind auch hier die örtlichen Grüngutplätze.

Bad Herrenalb und Dobel

Bürger können ihren Christbaum auf dem Recyclinghof an der L340 in Dobel abgeben. Innerhalb der Gemeinde sammelt am Samstag, 13. Januar, zudem die Jugendabteilung der Sportfreunde Dobel. Ab 9 Uhr werden die Bäume gegen eine Spende von drei Euro abgeholt und auf dem Recyclinghof entsorgt, so der Verein.