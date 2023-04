Zwei Personen verletzen sich bei Verkehrsunfall nahe Ettlingen

Bei einem Verkehrsunfall haben zwei Menschen am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr an der Kreuzung „Seehof“ bei Ettlingen Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 64-Jähriger mit seinem Auto auf der Landesstraße 561 aus Karlsruhe-Rüppurr in Richtung Ettlingen und wollte zunächst an der Kreuzung „Seehof“ nach links in Richtung Bad-Herrenalb abbiegen, entschied sich dann aber kurzfristig anders und scherte wieder nach rechts ein.

Dabei übersah er den in gleicher Richtung fahrenden Pkw und kollidierte mit dem Fahrzeug. Der 33-jährige Fahrer des Autos sowie dessen 67-jähriger Beifahrer erlitten hierbei Verletzungen und kamen mit Rettungswägen in ein Krankenhaus.

Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 60.000 Euro.