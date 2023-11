Kurz nach dem Jahreswechsel – ab 8. Januar – wird das fahrplanmäßige Angebot des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) auf der Schiene reduziert.

Der Grund ist laut einer Mitteilung des KVV die „angespannte Personalsituation“. In „Fragen und Antworten“ haben wir die wichtigsten Fakten zusammengefasst.

Mehrere Linien. Bei der S31 entfällt montags bis freitags auf dem Abschnitt Ubstadt-Ort bis Odenheim zwischen 13 und 18 Uhr die Abfahrt zur Minute 40 in Ubstadt-Ort und 03 in Odenheim. Das bedeutet eine Reduzierung auf einen 20/40-Takt. Die Fahrten nach Menzingen sind fast nicht betroffen. Samstags und sonntags entfallen auf der S31 zwischen Ubstadt-Ort und Odenheim die Verbindungen zur Minute 00 in Ubstadt-Ort und 23 in Odenheim. Faktisch ist das ein Stundentakt anstelle eines halbstündigen Angebots. Die einzige ausfallende Verbindung der S32 ist montags bis freitags um 18.19 Uhr ab Ubstadt-Ort.