Der Fastnachtsumzug durch Karlsruhe am Fastnachtsdienstag, 13. Februar, gehört zu den größten Narrendefilees in Baden-Württemberg. Wo steht man am besten, was wird geboten? Und wie wirkt sich der Streik aus?

Gut gelaunte Gardemädchen, Gutsele und ein raffiniertes Finale: Am Fastnachtsdienstag, 13. Februar, wird die Karlsruher Innenstadt zur großen Spielfläche für ausgelassene Narretei. Beim Fastnachtsumzug ab 14 Uhr machen sich die Narren mächtig breit in der City.

Nach guten Erfahrungen mit der neuen Umzugsstrecke, die 2023 Premiere hatte, bleibt das Festkomitee Karlsruher Fastnacht (FKF) bei seiner Linie. Im Uhrzeigersinn wird die südliche Innenstadt umrundet. Zum Schluss kapern die Fastnachter den Marktplatz.

Bis zu 60.000 Zuschauer werden erwartet beim Fastnachtsumzug in Karlsruhe

Rund 70 Zugnummern und bei guten Bedingungen bis zu 60.000 Zuschauer erwarten die Organisatoren. Das Motto würdigt die 90. Auflage: „Karlsruhs Umzug zieht famos / scho’ 90 mol durch d’Kaiserstroß!“

Kirsten Etzold und Arne Oest haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengetragen.

Wann geht’s los in der Karlsruher Innenstadt?

Die Fußgruppen stellen sich diesmal wieder in der Ettlinger Straße auf, die Wagengruppen finden sich am Konzerthaus ein. Auf exakt 2,22 Kilometer haben Karlsruhes organisierte Narren die Umzugsstrecke vermessen.

Bei der Alten Feuerwache an der Einmündung der Ritterstraße in die Mathystraße geht es um 14.11 Uhr los. Mit Verkehrsbehinderungen in den betroffenen Straßenbereichen ist schon im Laufe des Vormittags zu rechnen.

Wo geht’s lang?

Über die Mathystraße erreicht der Umzug als Erstes die Karlstraße. Die Zuggruppen folgen der Straße bis zum Europaplatz. Dann geht es rechtsrum in die Fußgängerzone Kaiserstraße.

Die Umzugsteilnehmer steuern schnurgerade das Herz der Stadt an und kreuzen dabei die Waldstraße, Herrenstraße, Ritterstraße und Lammstraße. Auf Höhe der Großbaustelle an der Lammstraße werden etwa 100 Meter Umzugsstrecke nicht für das Publikum zugänglich, es gibt entsprechende Absperrungen.

Wie wirkt sich der Streik im ÖPNV aus?

„Der Warnstreik hat massive Auswirkungen auf den ÖPNV im Karlsruher Stadtgebiet“, heißt es in einer Pressemitteilung von Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Der Streik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi trifft alle Bus- und Tramlinien der VBK. Diese werden am Dienstag und auch am Mittwoch nicht fahren. Buslinien, die von Subunternehmern betrieben werden, fahren mit einem eingeschränkten Angebot. Konkret betrifft dies die Linien 30, 31, 44, 47, 62 und 73. Der aktuell zwischen Entenfang und Rheinstetten angebotene Schienenersatzverkehr der S2 soll bis auf wenige Ausnahmen fortgesetzt werden.

Wie kommt man denn dann am besten zum Fastnachtsumzug?

Idealerweise mit der U-Bahn: Die Haltestellen Marktplatz und Europaplatz liegen direkt an der Strecke. Der unterirdische Schienenverkehr ist nicht vom Umzug betroffen. Alle Linien der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) verkehren trotz Streik regulär. Damit erreicht man weite Teile der Innenstadt, auch aus den umliegenden Städten und Gemeinden. Gleichwohl raten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe „gegebenenfalls alternative Verkehrsmittel zu nutzen“, da die AVG-Bahnen nicht in jedem Stadtteil fahren.

Was ist am Fastnachtsdienstag geboten?

Beim Publikum des Karlsruher Umzugs traditionell beliebt sind die vielen Fußgruppen, die teils von weither, auch aus dem benachbarten Ausland, anreisen. Für zusätzliche Stimmung gut sind die Musikkapellen, darunter traditionell die große Gruppe der Dodderdabber, die regenbogenfarben gekleideten Guggenmusiker der KGO aus der Oststadt.

Mit Spannung werden besonders die Motivwagen erwartet. Das FKF steuert zwei Motivwagen bei – was die nach rheinischer Tradition auf die Schippe nehmen, halten die Karlsruher Fastnachter ebenso wie die Gäste mit eigenen Motivwagen bis zum Umzugstag geheim.

Was läuft am Marktplatz?

Im nördlichen Teil des Marktplatzes bestücken Gastronomen rund um die Pyramide wie bei der Premiere einen närrischen Pyramidenmarkt. Er wird sogar etwas größer als 2023. Wenige Meter weiter südlich ist vor dem Rathausportal eine Bühne als zentraler Schauplatz aufgebaut. Gegenüber steht die Zuschauertribüne. Vor dem Moderator präsentieren sich die Zugteilnehmer dort nochmal von ihrer Schokoladenseite.

Damit ist das Spektakel aber nicht vorbei. Bis 18.30 Uhr läuft ein Abschlussprogramm am Rathaus mit Tanz, Musik und der Prämierung des schönsten Wagens und der besten Fußgruppe. Am Rondellplatz biegen Fußgruppen ab und kommen von der Lammstraße her zurück auf den Marktplatz. Motivwagen, Prunkwagen und andere Fahrzeuge fahren an der „Narrenweiche“ zum Ettlinger Tor und sind aus dem Spiel.

Wo steht man besonders gut?

Familien mit Kindern steuern gern die Mathystraße und den Familienbereich beim Ring-Café an der Ecke von Mathystraße und Karlstraße an. Dort kommentieren beliebte Fastnachter das Zuggeschehen auch von einem Moderationspunkt mit Mikrofon.

An der Karlstraße auf Höhe von Stephanplatz und Ludwigsplatz gibt es einen weiteren Moderationspunkt. Der dort im vergangenen Jahr eingerichtete, besonders geschützte Platz für Zuschauer mit Rollstuhl oder einem anderen Handicap ist auf den Marktplatz verlegt, und zwar direkt auf das Plateau vorm Rathauseingang. Auch dort wird moderiert, und die erhöhte Position erlaubt vom Handicap-Bereich beste Sicht auf den närrischen Zug.

Wer am Marktplatz nördlich der Pyramide steht, wartet recht lange, bis der Zug eintrifft, hat aber ringsum ausgelassene Gesellschaft und einen guten Blick auf das närrische Großaufgebot, wenn es auf die Schlussgerade einbiegt.

Wo sind die Chancen auf Gutsele besonders groß?

Den Zugteilnehmern möglichst nah zu kommen, lohnt sich, wenn zum Beispiel die Schlotzernarren der MCG aus Mühlburg ihre Kirschlollies verteilen. Reichlich fliegen Gaben ab dem Startpunkt und im Familienbereich. Gut bedacht wird das Publikum auch bei der Tribüne zwischen Rathaus und Stadtkirche.

Schön gerade für kleine und große Naschkatzen ist es, dass die großen Prunkwagen mit Gardetänzerinnen und karnevalistischen Würdenträgern im Umzug mitrollen: Von dort fliegen Süßigkeiten und kleine Geschenke in die Menge. Insgesamt sind diesmal 26 Fahrzeuge angemeldet.

Nachrichten via WhatsApp Sie möchten schnell und unkompliziert über das Wichtigste in der Region und vom KSC informiert werden? Dann sind unsere kostenlosen BNN-WhatsApp-Kanäle genau das Richtige für Sie. Hier geht es direkt zum Nachrichten-Kanal der BNN, hier geht es zum KSC-Kanal der BNN.

Wie üppig wird der Bonbonregen?

Karlsruhes Karnevalsgesellschaften beschaffen Süßes aus eigener Tasche, um es ins närrische Volk regnen zu lassen. Zusammengerechnet werfen die Fastnachtsvereine Jahr für Jahr 10.000 bis 15.000 Euro sozusagen auf die Straße. Beim Umzug 2023 kauften auch Eltern der knapp 1.200 Kinder und Jugendliche in den 23 Vereinen des FKF tütenweise Süßwaren, mit denen der Nachwuchs dann die Menge beglückte. „Die Zuschauer dürfen aufheben, was auf dem Boden liegt“, betont der FKF-Präsident Michael Maier, „es sind Lebensmittel, und es ist alles eingepackt.“ Nach dem Umzug 2023 bei Kaiserwetter hatte der erste Umzug ohne Kombibau und Corona so viele Menschen angezogen wie seit Jahren nicht. Einigen Zugnummern war schon am Europaplatz das Material ausgegangen. In der Kaiserstraße sah es dadurch teils mau aus. Die Karlsruher Fastnachter bieten ein Stoffbändchen als Souvenir gegen einen Euro Spende oder mehr an, erhältlich ist es vielerorts an der Strecke. Die Einnahmen fließen vollständig in die Finanzierung des Umzugs.

Was wird für die Sicherheit getan?

Das Sicherheitskonzept von 2023 mit Absicherung durch Sperrpoller und schwere Fahrzeuge wird unverändert übernommen. Entlang der Strecke sind an heiklen Punkten so viele Sperrgitter wie noch nie aufgebaut, um Zuschauer von den Umzugswagen fernzuhalten. Die Teams des Tiefbauamts stellen 450 Meter Absperrungen auf. 250 Ordner haben die Aufsicht, sie begleiten die Fahrzeuge auch zu Fuß.

An der Kurve vor der Pyramide, wo die Umzugsteilnehmer nach rechts auf die weitläufige Fläche südwärts Richtung Rathaus einbiegen, hatte das Absperrkonzept im vergangenen Jahr bei der Premiere nicht zuverlässig funktioniert. Fotos zeigten 2023, dass sich auch im abgesperrten Bereich Zuschauer bewegten. Dort werden diesmal mehr Ordner eingesetzt, auch das Absperrkonzept ist in Details angepasst.