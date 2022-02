Fahrradfahrer verletzt schwangere Frau in Karlsruhe

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Dienstag in Karlsruhe eine schwangere Frau verletzt. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Unbekannter hat am Dienstag in Karlsruhe gegen 18 Uhr eine 40-jährige schwangere Frau verletzt. Die 40-Jährige lief zunächst von der Liebigstraße in Richtung der Günther-Klotz-Anlage, informierte die Polizei.

Dabei fiel ihr ein Mann mit einem älteren Fahrrad auf, der ohne Licht und verbotenerweise auf dem Gehweg fuhr. Darauf wies sie den Radfahrer auch hin. Der Unbekannte reagierte, indem er die Frau beschimpfte und davonfuhr.

Einige Zeit später kam der Täter im Karl-Wolf-Weg wieder auf die Frau zugefahren. Sie wurde mittlerweile von einer Freundin begleitet. Kurz bevor er die beiden Frauen erreichte, warf der Unbekannte einen Gegenstand in ihre Richtung und traf die Schwangere damit am Bauch.

Schwangere muss im Krankenhaus behandelt werden

Der Aufprall war so heftig, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus musste. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Kühler Krug.

Die Beschreibung des Unbekannten lautet wie folgt:

zwischen 20 und 30 Jahre alt

kurze, lockige, vorne gegelte Haare

Er trug wohl einen schwarzen Parka und fuhr auf einem vermutlich älteren, dunklen Damenfahrrad ohne Licht

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666-3311 zu melden.