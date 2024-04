Ein Pkw-Fahrer hat an einer Kreuzung einen Fahrradfahrer übersehen, der schwere Verletzungen am Kopf erlitt und ins Krankenhaus gebracht wurde.

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw-Fahrer hat sich am Mittwochmorgen in Wiesental ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 60-jähriger Autofahrer gegen 06.30 Uhr auf der Kirchstraße in Richtung Ortsmitte. An der Straßenkreuzung zur Karlsruher Straße bog der 60-Jährige auf diese ab und übersah hierbei offenbar einen 32-jährigen Mann mit seinem Fahrrad.

Fahrradfahrer erleidet schwere Verletzungen am Kopf

In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge und der 32-Jährige stürzte zu Boden. Hierbei erlitt der junge Mann nach derzeitigem Stand wohl schwere Verletzungen am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.