Am Dienstag waren falsche Mitarbeiter der Stadtwerke in Karlsruhe unterwegs. Bei einer 80-jährigen Frau stahl ein vermeintlicher Kontrolleur ein Mobiltelefon. Ein weiterer Versuch in Daxlanden scheiterte am Zweifel des Opfers, welches die Polizei benachrichtigte.

Falsche Stadtwerkemitarbeiter waren am Dienstag in Karlsruhe unterwegs. Gegen 12.30 Uhr meldete sich telefonisch ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke bei einer 80-Jährigen Frau in der Amalienstraße und teilte mit, dass ihr Wasseranschluss kontrolliert werden müsse. Kurz darauf klingelte ein Mann bei ihr, gab vor ein Stadtwerkemitarbeiter zu sein und gelangte so in die Wohnung der Frau.

Mehr zum Thema Betrüger geben sich als Rentenversicherung aus Neue Betrugsmasche gegen Rentner in Baden

Laut Pressemitteilung der Polizei wies der scheinbare Kontrolleur die 80-Jährige an, im Badezimmer das Wasser laufen zu lassen. Anschließend gab der Mann an, den Wasseranschluss im Keller überprüfen zu müssen und verließ die Wohnung. Kurze Zeit später stellte die Bewohnerin fest, dass der Besucher ihr Mobiltelefon gestohlen hatte. Der Täter wird als ca. 30 Jahre alt, mit blauen Augen und dunklen Haaren beschrieben. Er trug einen blauen Overall und sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Gegen 15.40 Uhr rief ebenso ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke bei einer 85-Jährigen in Daxlanden an und berichtete von Wasserproblemen in ihrem Anwesen, weshalb das Wasser abgestellt werden müsse. Da der Seniorin Zweifel kamen rief sie bei den Stadtwerken Karlsruhe an. Nachdem in dem Gespräch der Schwindel aufgeflogen war, kontaktierte die Frau die Polizei.