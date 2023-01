In der Nacht zum Dreikönigstag

Nach Brandserie: Viele Gaggenauer begutachten die vier Autowracks am Tatort

Eine Brandserie in Gaggenau beschäftigt nicht nur die Anwohner der betroffenen Straßen. In der Nacht waren vier Autos parallel in Flammen aufgegangen. Zwei Fragen sind offen: Wer macht so etwas? Warum in Gaggenau?