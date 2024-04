Feuerwehr löscht brennende Hütte in Karlsruhe-Neureut

Einsatz für die Feuerwehr am späten Dienstagabend: An der Sandgrube in Karlsruhe-Neureut ging gegen 21.50 Uhr eine Hütte in Flammen auf.

Feuerwehr hat Hütten-Brand in Karlsruhe-Neureut schnell unter Kontrolle

Die Abteilungen aus Neureut, Hagsfeld, Rüppurr und die Karlsruher Berufsfeuerwehr rückten an und konnten den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf den Wald verhindern. Noch am selben Abend führte die Feuerwehr noch Nachlöscharbeiten durch.

Die Polizei hat derweil die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.