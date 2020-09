Am Rheinhafen losgeschickt

Flaschenpost aus Karlsruhe bei Boppard gefunden - Wer ist Mila?

Eine Flaschenpost aus Karlsruhe ist kürzlich in Mülheim am Main aufgetaucht. Ausweislich der darin enthaltenen Botschaft ist sie am Rheinhafen auf die Reise geschickt worden, offenbar von einer 7-jährigen Mila. Die Finder würden sich nun freuen, das Mädchen ausfindig zu machen - und haben eine kleine Botschaft für Mila.