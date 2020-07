Ford rast durch Rettungsgasse

Tödlicher Unfall auf A6: Lkw-Fahrer bespuckt Einsatzkräfte

Am Mittwochabend ist es auf der A6 bei Heilbronn zu einem tödlichen Unfall gekommen. Der 55-jährige Fahrer eines Sprinters raste gegen 18.30 Uhr an einem Stauende auf einen Sattelzug. Nach Angaben der Polizei sorgten andere Verkehrsteilnehmer am Unfallort für "unglaubliche Szenen".