Noch Luft nach oben

Wo bleibt die Euphorie? Stell Dir vor, es ist Fußball-EM und keiner guckt hin

Die TV-Quoten sind so lala, statt Public ist Private Viewing angesagt und im Supermarkt bleiben Europameister-Wurst und DFB-Schokocreme im Regal – in Sachen Fußballstimmung ist bei dieser EM noch Luft nach oben. Was ist da los?