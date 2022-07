Energie

Angespannte Lage auf dem Gasmarkt: Kretschmann spricht von einer „vorläufigen Lösung“

Die Berliner Ampelkoalition arbeitet an einer Vielzahl von Gesetzesänderungen, um den Zusammenbruch des Gasversorgungssystems zu verhindern, der Deutschland nach Meinung von Analysten in eine tiefe Rezession stürzen würde. Welche Auswirkungen deuten sich für den Südwesten an?