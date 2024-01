AVG nimmt schrittweise wieder regulären Bahnbetrieb auf

Linien S1, S2, S11 und S12

Diese Linien waren in den vergangenen Tagen nicht vom GDL-Streik betroffen und verkehrten regulär. Auch am Montag wird es auf diesen Linien keinerlei Einschränkungen geben.



Linien S31, S32, S5, S51, S52, S6, S7, S71, S8 und S81

Auf diesen Linien kommt es am Montag zu keinen streikbedingten Auswirkungen mehr.



Linie S4

Hier kommt es am Montag im Abschnitt zwischen Eppingen, Heilbronn und Öhringen weiter zu einzelnen Fahrtausfällen.



Linien S41, S42

Die Linien S41 und S42 verkehren wie folgt: Die Linie S41 fährt in den geraden Stunden zur Minute :18 an der Haltestelle Heilbronn Hbf/Willy-Brandt-Platz in Richtung Mosbach ab. In der Gegenrichtung startet die S41 immer in den ungeraden Stunden zur Minute :42 in Mosbach (Baden) in Richtung Heilbronn. Die Pendelfahrten zwischen Mosbach (Baden) und Mosbach-Neckarelz werden nur in den ungeraden Stunden angeboten.



Die Linie S42 fährt in den ungeraden Stunden zur Minute :38 an der Haltestelle Heilbronn Hbf/ Willy-Brandt-Platz in Richtung Bad Rappenau ab. Die Halte Babstadt, Grombach, Steinsfurt, Sinsheim Museum/Arena und Sinsheim (Elsenz) Hbf werden nicht von der Linie S42 bedient (die anderen Halte werden regulär bedient). Als Alternative können die Fahrgäste den Regionalexpress RE 10b der SWEG nutzen, der außerplanmäßig in Babstadt, Grombach und Steinsfurt halten wird. In der Gegenrichtung startet die S42 immer in den geraden Stunden zur Minute :33 in Bad Rappenau in Richtung Heilbronn.