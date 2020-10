Gefahr von Wildunfällen in Karlsruhe und der Region steigt

Rudolf Manz kann sich noch gut an den Tag erinnern, an dem er unweit von Leopoldshafen an eine Unfallstelle kam. „Da standen zwei junge Frauen und die Polizei mehr oder weniger ratlos bei einem stark verletzten und laut klagenden Tier“, erinnert sich der pensionierte Biologielehrer und aktive Jäger.

Ein über die Straße wechselnder Damhirsch war den jungen Frauen am hellen Tage in das Auto gerannt. „Die Frauen waren zwar geschockt aber sonst ist ihnen nichts passiert. Das Tier musste ich allerdings von seinen Leiden erlösen“, berichtet Manz von einer Gefahr für Autofahrer, die aktuell wieder besonders groß ist.