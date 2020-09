Gesünder gekocht, aber auch gesündigt: Wie Corona unsere Ernährungsgewohnheiten verändert hat

Corona hat nicht nur das Leben auf den Kopf gestellt, sondern offenbar auch die Ernährungsgewohnheiten der Menschen ein Stück weit verändert. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest der „Ernährungsreport 2020“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Die BNN machten mal die Probe aufs Exempel und fragten bei Ernährungsexperten, Lebensmittelhändlern und Verbrauchern nach. Dabei ergab sich ein recht uneinheitliches Bild.

DAK-Sprecher Helge Dickau betont, dass die Angebote der Krankenkasse zum Thema „gesunde Ernährung“ auch in Corona-Zeiten gut angenommen wurden. Die Rückmeldungen daraus zeigten: „Das Meal-Prepping, also das Vorkochen von Mahlzeiten, hat an Bedeutung gewonnen, ebenso das gemeinsame Kochen in der Familie. Die regionale und fleischarme Küche hat in Zeiten von Corona Konjunktur.“

Auch wie man schnell und preisbewusst, aber trotzdem gesund kocht, interessiere die Menschen sehr, sagt Dickau – und fügt hinzu: „Die Pandemie hat den Wunsch nach gesunder Ernährung und Nachhaltigkeit noch einmal gestärkt“.