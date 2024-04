Wer am Wochenende in der Region etwas erleben will, kann dazu aus einem breiten Bühnenangebot wählen. Ein Potpourri aus Musik, Comedy und Mitmach-Events lockt nach Karlsruhe, Baden-Baden und Pforzheim. Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen.

Festival für jungen Tanz in Karlsruhe

Für junge Tanzbegeisterte steigt an diesem Wochenende in Karlsruhe ein ganz besonderes Festival: Von Freitag, 19., bis Dienstag, 23. April, findet „Junger Tanz 2024“ im Kulturzentrum Tempel, im Centre Culturel Franco-Allemand (CCFA) und im P8 statt.

Jung ist dabei sehr wörtlich gemeint: Die Vorführungen und Workshops richten sich an Kinder ab drei, fünf, sechs oder acht Jahren. So etwa „Pasta ohne Ende“ des Tanzkollektivs Five Elephants am Sonntag, 21. April, um 16 Uhr in der Scenario Halle des Kulturzentrums Tempel.

Das Stück für alle ab sechs Jahren erforscht laut Veranstalter auf humoristische Art den Genuss von Teigwaren aller Art. Tickets für diese und alle weiteren Veranstaltungen des Tanzfestivals inklusive weiteren Infos gibt es im Internet unter www.kulturzentrum-tempel.de.

Pop mit Fortuna Ehrenfeld in Karlsruhe

Das Cover des neuen Albums ziert eine Diskokugel. Tanzbare Popmusik bringt die Kölner Band Fortuna Ehrenfeld am Sonntag, 21. April, um 20 Uhr ins Karlsruher Tollhaus. Doch auch melancholische Töne haben die drei im Gepäck.

Ihre Musik bewegt sich laut Veranstalter zwischen Rave, Tom Waits, Fatboy Slim, Neue Deutsche Welle und Bossa Nova. Tickets für das Konzert gibt es im Internet unter www.tollhaus.de.

Konzert für Schwangere im Festspielhaus Baden-Baden

Bereits im Mutterleib können ungeborene Kinder Musik hören und erste klangliche Erfahrungen machen. Nicht nur in Musikerfamilien werden daher oft bereits die Babybäuche mit Bach, Strauß und anderen Stücken beschallt.

Davon ausgehend präsentiert das Musa-Ensemble am Samstag, 20. April, um 17 Uhr ein Pregnancy-Konzert für Schwangere und ihre Partner im Festspielhaus Baden-Baden. Laut veranstalter „baden“ die Anwesenden im Klan und können die innige Bindung genießen, die sich durch das gemeinsame Erlebnis verstärkt.

Tickets für dieses besondere Konzert mit Andrea Apostoli (Leitung, Flöte, Stimme) und Julia Amelia Horny (Koordination, Flöte, Stimme) gibt es im Internet unter www.festspielhaus.de.

Sebastian Lehmann telefoniert in Pforzheim mit seinen Eltern

Sebastian Lehmann ist vor allem als Sohn bekannt, der am Telefon versucht, seinen Eltern gegenüber seinen Lebensentwurf zu verteidigen. Jetzt ist der Comedian selbst Vater. Viele hätten ihm das gar nicht zugetraut – vor allem seine Mutter.

Externer Inhalt von Youtube

Mit seinem neuen Programm „Kinderzeit“ kommt Lehmann am Samstag, 20. April, um 20 Uhr ins Kulturhaus Osterfeld nach Pforzheim. Es geht laut Veranstalter um Eltern, Kinder, Großeltern und die „spätkapitalistischen Zumutungen der Postmoderne und die Moralkonzeption von Immanuel Kant“.

Tickets gibt es im Internet unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Klassikfrühling im Kurhaus Baden-Baden

„Danses“ – Tänze – lautet der Titel eines Konzerts im Rahmen des Klassikfrühlings der Philharmonie Baden-Baden, das am Sonntag, 21. April, um 11 Uhr im Weinbrennersaal des Kurhauses stattfindet. Zu hören sind Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Ibert, Max Reger, Claude Debussy und Johann Sebastian Bach.

Teilnehmende Musikerinnen und Musiker sind Sakhile Humbane (Flöte), Yasushi Ideue (Violine), Leonidas Karampoulat (Violina), Agata Rettberg (Viola) Heather Moseley (Violoncello), Josef Novotný (Kontrabass) und Cynthia Oppermann (Harfe). Tickets gibt es im Internet unter www.philharmonie.baden-baden.de.

Kultur und Wassersport in Pforzheim

Viel Musik, Tanzperformances und eine Töpferwerkstatt in Kombination mit Pforzheims neuester Wassersport-Attraktion, dem Flusssurfen – all das können die Besucher des „Open Surf and Arts“-Festivals am Samstag, 20. April, von 11 bis 18 Uhr im und um das Jugendkulturzentrum Kupferdächle, Kallhardtstr. 31, in Pforzheim kennenlernen.

Neben den Tanzperformances des Pforzheimer „Le Bääm Tanzstudios“ und der an diesem Tag auch für Nicht-Mitglieder geöffneten Flusswelle des Vereins Blackforestwave laden verschieden Mitmach-Angebote und Foodtrucks zum Verweilen ein.

Der Eintritt tagsüber ist frei, abends ab 18 Uhr findet unter dem Tiele „Indie Herzen“ ein Konzert mit den Bands Alless, Tobias, Bley und Rosenrausch statt. Tickets dafür gibt es beim Kupferdächle an der Abendkasse oder im Vorverkauf unter Telefon (0 72 31) 28 09 50. Infos zum Open Surf unter www.blackforestwave.de.