Gorbatschow hatte sogar ein Präsidenten-Amt an der Universität Karlsruhe

Auch in der Region Karlsruhe und im Südwesten war der frühere sowjetische Präsident diverse Male zu Besuch. Gemeinsam mit dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) nahm er am 18. März 2005 in der Karlsruher Schwarzwaldhalle einen Radio Regenbogen Award entgegen.

Die beiden Staatsmänner erhielten den Preis als Anerkennung für ihre Verdienste um die deutsche Wiedervereinigung, die sie in der Manier einer Männerfreundschaft bei ihrem „Strickjacken-Gipfel“ eingeleitet hatten.

Michail Gorbatschow stand an der Spitze einer Uni-Akademie für umweltfreundliche Technologien

Zur Universität Karlsruhe, dem heutigen Karlsruher Institut für Technologie (KIT), unterhielt Gorbatschow sogar enge Verbindungen.

Woran sich heute kaum noch jemand erinnert: „Gorbi“ war dort Präsident einer „Internationalen Akademie für Nachhaltige Entwicklungen und Technologien“.

Gemeinsam mit dem damaligen Universitätsrektor Sigmar Wittig stellte der Ehrengast 1999 das Projekt vor. „Hauptziel der Akademie ist es, das ökologische Bewusstsein in Russland und anderen osteuropäischen Ländern zu fördern“, so hieß es damals. „Im Mittelpunkt stehen die Vermittlung von Kooperationen und die Förderung des gegenseitigen Transfers im Umweltbereich.“

In Karlsruhe forderte „Gorbi“ eine „Revolution in den Köpfen“

Schon 1998 hatte Gorbatschow eine Rede an der Karlsruher Ingenieursschmiede gehalten. Beim deutsch-russischen Umweltforum forderte er eine „Revolution in den Köpfen der Menschen“, damit die ökologische Krise gemeistert werden könne.

Der Einsatz des Ex-Kreml-Chefs für den Umweltschutz wurde 2003 auch mit dem „Euronatur-Umweltpreis“ gewürdigt. Bei der Feier in Ludwigsburg gratulierte ihm der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth.

