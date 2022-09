Haftbefehl: Mutmaßliche Schleuser bei Karlsruhe gefasst

Die Polizei Mannheim hat am Dienstag zwei Männer festgenommen. Diese hatten versucht zwei Personen von Tschechien nach Deutschland zu schleusen. Nun erließ ein Richter Haftbefehl.

Die Polizei hat am Dienstag zwei Männer an der Rastanlage Hardtwald-Ost an der BAB 5 bei Sandhausen festgenommen. Diesen wird gewerbs- und bandenmäßige Schleusung von Ausländern vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg gemeinsam mit der Polizei Karlsruhe mitteilte.

Am Mittag kontrollierte die Autobahnpolizei Mannheim das Auto mit deutscher Zulassung. In dem Fahrzeug befanden sich vier Personen. Während die beiden Tatverdächtigen gültige Dokumente vorweisen konnten, verfügten die zwei weiteren Insassen über keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente.

Während den Ermittlungen durch die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe bestätigte sich der Verdacht, dass die beiden Männer die beiden anderen Personen gegen die Zahlung eines Geldbetrages von Tschechien nach Deutschland geschleust haben. Daraufhin führte die Staatsanwaltschaft die beiden Männer am Mittwoch dem Amtsgericht Heidelberg vor. Der Richter erließ Haftbefehl. Danach kamen die Männer in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe dauern an.

Die beiden eingeschleusten Personen stellten einen Antrag auf Asyl. Für die weiteren aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen ist die Ausländerbehörde zuständig.