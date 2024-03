Fans von „Das Fest“ fiebern diesem Moment entgegen: An diesem Donnerstag, 21. März, wird bekannt gegeben, wer dieses Jahr bei dem Karlsruher Open Air auf der Hauptbühne zu erleben ist.

Bisher ist bestätigt, dass Nina Chuba und Tones And I spielen – nicht verkündet sind aber der Tag und der Zeitpunkt ihrer Auftritte. Auch dieses Geheimnis will die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) als Veranstalterin jetzt lüften.

„Das Fest“ Karlsruhe: Bekanntgabe der Headliner im Live-Ticker

Das komplette Line-up wird durch KME-Chef Martin Wacker ab 18.45 Uhr veröffentlicht. Diese Redaktion begleitet das mit einem Live-Ticker, in dem es bereits ab 17.30 Uhr Informationen gibt.

„Das Fest“ findet vom 18. bis 21. Juli in der Günther-Klotz-Anlage statt. Zuletzt wurde unter anderem über Auftritte von Max Giesinger, Apache 207 oder gar Lenny Kravitz spekuliert.

Aktuell gibt es noch Karten für alle vier Festivaltage. Ein Ticket braucht nur, wer das Programm der Hauptbühne erleben will. 70 Prozent des „Fest“-Programms sind frei zugänglich.

Für Besucher kostenlos ist ebenso das Fest am See – früher Vor-Fest genannt. Dieses findet vom 10. bis 16. Juli statt. Der 17. Juli ist dann Umbautag in der Günther-Klotz-Anlage.