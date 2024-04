PS Karlsruhe Lions gehen mit einem Sieg in die Play-offs

Im letzten Saisonspiel taten sich die Karlsruher Zweitliga-Basketballer lange schwer. Erst am Ende zogen sie davon. Auch der Gegner in den Play-offs steht nun fest.

Dominick von Waaden gab den Animateur. Die PS Karlsruhe Lions zelebrierten nach Spielschluss in der CGM Arena zu Koblenz zusammen mit ihren mitgereisten Fans die „Humba“.

Der Grund für die Feierlichkeiten war ein 93:77(42:40)-Sieg über die Baskets Koblenz, wodurch die Mannschaft von Cheftrainer Aleksandar Scepanovic die Tabelle der Pro A auf Platz sieben abschloss. Dadurch bekommen es die Karlsruher in der ersten Runde der Play-offs nun mit dem Tabellenzweiten Gießen 46ers zu tun.

Lions laufen zunächst einem Rückstand hinterher

Das Spiel in Koblenz, zu dem das „Karlsrudel“ eine lautstarke Fangemeinde mitgebracht hatte, war über weite Strecken eine ausgeglichene Begegnung. Dabei erwischte das Heimteam den besseren Start. Die Lions liefen im ersten Viertel lange Zeit einem Rückstand hinterher und lagen nach den ersten zehn Minuten mit 17:19 zurück.

Auch im zweiten Viertel waren sich beide Mannschaften ebenbürtig. Erst in der Schlussminute konnten sich die badischen Gäste, die auf Garai Zeeb (Saisonaus nach Schulterverletzung) und auch weiter auf Jason Ani (Mittelhandbruch) verzichten mussten, eine hauchdünne 42:40-Halbzeitführung herauswerfen.

Karlsruher drehen im letzten Viertel auf

Auch nach der Pause boten beide Mannschaften ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Lions einen knappen Vier-Punkte-Vorsprung (66:62) mit ins Schlussviertel nahmen. Hier machte die Mannschaft von Scepanovic nicht nur den frischeren, sondern auch entschlosseneren Eindruck.

Die Karlsruher agierten jetzt aggressiver, zwangen Koblenz immer wieder zu Fehlern und bauten ihre Führung zielstrebig aus. Vier Minuten vor Spielende war der Vorsprung erstmals zweistellig. Anschließend brachten die Lions die Partie sicher nach Hause.

Zahlreiche Spieler der Lions treffen zweistellig

Top-Scorer des „Karlsrudels“ war Victor Bailey, der 20 Punkte zum Sieg beisteuerte. Aber auch Bakary Dibba und Melvin Jostmann, der dieser Tage seinen Vertrag für eine weitere Saison bei den Lions verlängert hat, sowie Dominick von Waaden, Dennis Tunstall und Lachlan Dent trafen zweistellig.

Schon am Freitag, 3. Mai (19.30 Uhr), müssen die Lions im ersten Spiel der Play-offs bei den Gießen 46ers antreten, ehe die Hessen am kommenden Sonntag, 5. Mai (18 Uhr) zum zweiten Viertelfinalspiel der Best-of-five-Serie in die Lina-Radke-Halle kommen.

PSK Lions: Bailey 20 Punkte/3 Dreier, Dibba 15/1, von Waaden 13/3, Tunstall 13/1, Jostmann 13/0, Dent 10/2, Williams 6/1, Albus 3/1.