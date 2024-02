Unfallursache unklar: 53-Jähriger kollidiert mit Autofahrer in Karlsruhe

Zwei Autos sind an einer Kreuzung an der Südtangente bei Durlach zusammengestoßen. Bei dem Unfall erlitt eine Person schwere Verletzungen.

Zwei Autos sind am Freitagmittag gegen 12.25 Uhr an einer Kreuzung im Bereich der Total-Tankstelle an der Tangente bei Durlach zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 53-Jähriger auf der B3 aus Richtung Landau kommend in Richtung Wolfartsweier. An der Kreuzung, die mit einer Ampel geregelt ist, wollte der 53-Jährige nach links in die Fiduciastraße abbiegen. Hierbei kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 53-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos blieb körperlich unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zur Klärung der Unfallursache bittet die Polizei Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zur fraglichen Unfallzeit machen können, sich unter der Rufnummer (07 21) 94 48 40 zu melden.