Flucht vor Polizei: 24-Jähriger gefährdet Verkehrsteilnehmer auf der A5

Ein 24-Jähriger hat am Montagmittag gegen 14.15 Uhr auf der A5 zwischen Kronau und Karlsruhe bei riskanten Überholmanövern andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Nach Angaben der Polizei sollte der 24-Jährige in Höhe der Ausfahrt Kronau von einem Zivilfahrzeug der Autobahnpolizei kontrolliert werden. Trotz eindeutiger Anhaltezeichen beschleunigte der 24-jährige Fahrer seinen Wagen und fuhr ohne anzuhalten mit hoher Geschwindigkeit in südliche Richtung davon. Bei der Flucht soll der Mann mehrfach in rücksichtsloser und verkehrswidriger Weise alle drei Fahrstreifen benutzt und hierbei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.

In Höhe Karlsdorf-Neuthard stoppte der Ford-Fahrer sein Fahrzeug auf dem Standstreifen und flüchtete anschließend zu Fuß über ein Feld. Eine weitere Polizeistreife stellte den Flüchtigen wenig später in einer Gartenanlage. Bei der anschließenden Kontrolle des 24-Jährigen stellte sich heraus, dass dieser offenbar weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis noch eines gültigen Aufenthaltstitels war.

Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Der 24-Jährige fuhr einen grauen Kleinwagen mit TUT-Kennzeichen.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen und sucht nach Zeugen. Insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (07 21) 94 48 40 in Verbindung zu setzen.