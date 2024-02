Schwer verletzt: Autofahrer kollidiert mit geparktem Bus in Neuenbürg

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen gegen 07.15 Uhr bei einer Kollision mit einem geparkten Bus in der Hohlohstraße in Neuenbürg schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Der Mann war vom Buchberg in Richtung Marxzeller Straße unterwegs, als er beim Erkennen des entgegenkommenden Verkehrs nach rechts zog und einem ordnungsgemäß geparkten Bus auffuhr. Bei dem Unfall wurde der Mann so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Ob ein medizinischer Notfall unfallursächlich gewesen sein könnte, wird ermittelt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung war die Hohlohstraße beidseitig gesperrt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden ist unbekannt.

Während der Bergungsmaßnahmen wurde bekannt, dass mehrere Fahrzeuge im Bereich Buchberg frische Schäden aufwiesen. Ob ein Zusammenhang besteht, wird ebenfalls ermittelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 70 82) 7 91 20 zu melden.