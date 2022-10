Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Überholmanövers am frühen Dienstagmorgen auf dem Rhein bei Karlsruhe. Beteiligt waren drei Schiffe, wie das Polizeipräsidium Einsatz jetzt mitteilte.

Demnach war gegen 4 Uhr ein niederländisches Containerschiff zwischen Ölhafen Karlsruhe und Landeshafen Wörth flussaufwärts gefahren. Ihm näherte sich von hinten ein Gütermotorschiff, das schneller unterwegs war und deshalb überholen wollte.

Der Kapitän meldete dem Vorausfahrenden über Schiffsfunk, dass er ihn überholen werde. Allerdings kam den beiden ein Fahrgastschiff entgegen. Deshalb warnte der Führer des Containerschiffs das Gütermotorschiff vor dem Überholen.

Dennoch setzte das Gütermotorschiff zum Überholen an. Sein Kapitän fuhr so weit links, dass das Fahrgastschiff zwischen ihm und dem rechts fahrenden Containerschiff hindurch musste. Die Sogwirkung war jedoch so groß, dass das Containerschiff immer mehr zur Mitte der Fahrrinne gezogen wurde, also immer näher an das Fahrgastschiff heran.

Beherztes Manöver verhindert Zusammenstoß auf dem Rhein bei Karlsruhe

Der Kapitän des Containerschiffs manövrierte und bremste nach offiziellen Angaben sehr beherzt und konnte nur so einen Zusammenstoß mit dem Fahrgastschiff verhindern.

Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe ermittelt nun gegen den Führer des Gütermotorschiffs. Es besteht der Verdacht auf Gefährdung des Schiffsverkehrs, eine Straftat.