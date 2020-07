Raubüberfall in Rüppurr: Polizei fahndet mit Bild nach Tätern

Nach dem bewaffneten Raubüberfall auf ein Ehepaar in Karlsruhe-Rüpurr am vergangenen Freitag sucht die Polizei nun mit einem Bild nach den beiden mutmaßlichen Tätern. Das teilte die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung mit und veröffentlichte auch einen Schnappschuss der beiden Männer - wohl auf der Flucht.

Die beiden Männer sollen das ältere Ehepaar gegen 13 Uhr in deren Haus in der Hauffstraße überfallen haben. Dabei bedrohten sie das Paar und die Haushälterin mit einer Schusswaffe. Die Täter konnten mehrere tausend Euro Bargeld erbeuten. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Märchenring.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei unter der Nummer 0721/666-555 5 zu melden.

pol/BNN