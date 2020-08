Straßenbahn verunreinigt

20-Jähriger uriniert in Karlsruher Straßenbahn

Mehr als nur in die Hose gegangen ist die Bahnfahrt einer Männergruppe am Dienstagabend: Die Beteiligten waren alkoholisiert und trugen keine Schutzmasken, als ein Gruppenmitglied in die Straßenbahn urinierte.