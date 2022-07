Der Flohmarkt auf dem Karlsruher Birkenparkplatz ist erst einmal Geschichte. Die Miete für den Platz ist um ein Vielfaches gestiegen. So wäre der Flohmarkt nicht mehr wirtschaftlich, heißt es.

Eigentlich hätte es am Freitag losgehen sollen: Die Veranstalter des Flohmarkts am Karlsruher Wildparkstadion standen schon in den Startlöchern. Dann die Absage, nur wenige Stunden vorher. Die Platzmiete sei zu hoch, der Flohmarkt zu diesen Konditionen nicht mehr wirtschaftlich, teilen die Veranstalter mit.

Die Platzmiete ist um ein Vielfaches gestiegen. Statt wie bislang 350 Euro müsste man nun 3.000 Euro berappen, sagt Mitveranstalter Norbert Hüttisch. Das sei aber schlicht unmöglich: „3.000 Euro – so viel Umsatz machen wir gar nicht“, erklärt Hüttisch.

Für die Vermietung des Platzes zuständig ist der städtische Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark (EiBS). Nach umfangreicher Sanierung des Birkenparkplatzes habe man mit dem Flohmarktbetreiber keine Einigung hinsichtlich eines neuen Vertrags erzielen können, teilt die EiBS auf Anfrage mit.

Flohmarktbetreiber ist verärgert

Der Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark habe aufgrund bindender rechtlicher Vorgaben bei der Kalkulation für die Vermietung zu berücksichtigen, „dass die von der Allgemeinheit aufgewendeten Kosten für die Sanierung gedeckt werden“.

„Leider konnte kein Einvernehmen über die Miethöhe erzielt werden“, heißt es weiter.

Norbert Hüttisch ärgert sich darüber. „Diesen Flohmarkt gibt es schon seit über 20 Jahren, für viele ist das ein Treffpunkt.“ Auch die soziale Komponente sei nicht zu unterschätzen: „Viele sind auf die Einnahmen angewiesen.“