Brief an Frank Mentrup

Debatte um hohe Platzmiete am Wildparkstadion: KSC erhöht wohl Parkgebühren

Der Platz am Wildparkstadion in Karlsruhe sollte um ein Vielfaches teurer sein als früher – was letztlich zur Absage des Flohmarkts führte. Auch der KSC wird wohl die Gebühren für den Birkenparkplatz erhöhen.