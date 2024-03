Der Mann wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Darüber informieren Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemeldung am Montag.

Gast bei privater Feier sexuell belästigt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einer privaten Feier in Karlsruhe einen anderen Gast sexuell belästigt haben.

Als sich der Geschädigte im weiteren Verlauf bei dem Gastgeber der Feierlichkeit über den 31-Jährigen beschweren wollte, soll sich der Beschuldigte unvermittelt auf den Geschädigten gestürzt und ihn bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben, um diesen zu töten.

Weiteren Gästen gelang es schließlich, den Beschuldigten vom Geschädigten herunterzuziehen.

Festnahme wegen versuchten Mordes

Der mutmaßliche Angreifer verließ anschließend die Örtlichkeit. Beamte der Kriminalpolizei Reutlingen nahmen ihn mit einem zwischenzeitlich erlassenen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes an seiner Wohnanschrift in Reutlingen fest.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff Verletzungen am Hals.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der vorgeworfenen Tat - dauern an.