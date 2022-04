70 Jahre Baden-Württemberg

Die 1980er brachten die Grünen, die Schwarzwaldklinik und Wimbledonsieger

Die 1980er begannen mit Kaltem Krieg und endeten im Frieden. Kaum ein Abschnitt in der Landesgeschichte war so von Gegensätzen geprägt. Am KIT erinnert noch heute der Lothar-Späth-Award an den Ministerpräsidenten, der das Ländle zum Musterländle machte.