Große Freude in Stuttgart: Von Ende 2024 an sollen Bahnreisende umsteigefrei mit dem ICE von der baden-württembergischen Landeshauptstadt in die niederländische Metropole Amsterdam fahren können. Ein müdes Lächeln gibt es dafür nur in der badischen Metropole Karlsruhe, denn dort gibt es diese Verbindung längst.

Die BNN haben sich angeschaut, welche spannenden Destinationen vom Hauptbahnhof direkt zu erreichen sind.

So ist die Fahrt nach Paris ist ein echter Klassiker. Mit einer Fahrzeit von zwei Stunden und 32 Minuten ist man von Karlsruhe aus schneller in der rund 550 Kilometer entfernten französischen Hauptstadt als im nur 300 Kilometer entlegenen München (2:51 Stunden).

Ohne Umstieg mit der Deutschen Bahn von Karlsruhe nach Amsterdam oder Hamburg

Schnell ist man ohne Umstieg wie oben geschrieben auch in Amsterdam (4:59 Stunden), Hamburg (4:45 Stunden), Berlin (5:23 Stunden) und Zürich (2:49 Stunden).

Im Sommer können Bahnkunden mit einem Hochgeschwindigkeitszug auch von Karlsruhe direkt an den Atlantik nach Bordeaux fahren.

Der TGV startet morgens um 6.56 Uhr in Frankfurt/Main Hauptbahnhof und erreicht Bordeaux um 14.35 Uhr. Zurück geht es um 15.58 Uhr ab Bordeaux, die Ankunft in Frankfurt ist um 23.51 Uhr.

Die Fahrzeit beträgt damit 7 Stunden 40 von Frankfurt nach Bordeaux und knapp acht Stunden in der Gegenrichtung. Zwischenhalte sind Mannheim (ab 7.39 Uhr/an 22.52 Uhr), Karlsruhe (ab 8.06 Uhr/an 22.20 Uhr) Straßburg, Lorraine, Meuse, Champagne-Ardenne, Marne la Vallée-Chessy, Massy, St. Pierre de Corps, Poitiers und Angoulême.

Die Fahrzeit von Karlsruhe nach Bordeaux beträgt 6 Stunden 29 und 6 Stunden 22 in der Gegenrichtung.

Seit Juni 2022 fährt Flixtrain auch den Karlsruher Hauptbahnhof an. Von dort sind dann 14 Städte zu erreichen. Eine davon ist auch Berlin.

Immer donnerstags bis montags können Fahrgäste dann am Karlsruher Hauptbahnhof zusteigen. Tickets können unter www.flixtrain.de, in der Flixbus-App oder in Reisebüros gebucht werden.

Nachtzüge waren lange Zeit außer Mode. Doch mittlerweile erlebt diese Art des Reisens ein Revival. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) bauen seit 2016 ihr Nachtzugangebot mit dem „Nightjet“ auch in Deutschland aus.

In Karlsruhe machen die „Nightjet“-Verbindungen Wien-Paris, Zürich-Basel-Amsterdam, Zürich-Basel-Hannover-Hamburg und Zürich-Basel-Berlin halt. Dies ermöglicht auch Fahrten nach Hannover, Bremen, Leipzig und Erfurt.

Vom Karlsruher Hauptbahnhof aus starten auch Fernbusse

Auch Fernbus-Anbieter starten von Karlsruhe aus in alle Richtungen: Sie werben mit einem stetig wachsenden Streckennetz und einer umweltfreundlichen und günstigen Art des Reisens.

Für viele Strecken, für die der Zug keine Option ist, sind die Fernbusse tatsächlich eine Alternative. So kommt man mit Flixbus in 17:40 Stunden nach Rom oder in 9:15 Stunden in die slowenische Hauptstadt Ljubljana.

So gut die Verbindungen in die Metropolen Europas sind, umso schwieriger haben es Reisende, die ihren Urlaub in der Heimat oder Natur verbringen möchten.

Wer beispielsweise mit seiner Familie ins Allgäu fahren möchte, muss eine ganz schöne Tortur auf sich nehmen. Von Karlsruhe nach Oberstdorf wird die schnellste Verbindung mit 3:54 Stunden angegeben – mit Umstiegen in Stuttgart und Ulm.