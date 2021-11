9.000 Tüten warten auf Füllung

Aktion „Freude schenken“ in Karlsruhe: Mit kleinen Geschenken Gutes tun

Jetzt können sie wieder gefüllt werden: Tausende Tüten warten in Karlsruhe darauf, mit kleinen Geschenken gefüllt zu werden, um Menschen in Not eine Freude zu machen.