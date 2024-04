Millionen Klicks auf Tiktok

Emotionales Video geht viral: Karlsruher MS-Patientin darf Akku für ihren Rollstuhl nicht mit ins Flugzeug nehmen

Am Ende ihres Türkei-Urlaubs muss Sonja Schönhaar den Akku ihres Elektro-Rollstuhls am Flughafen in Antalya abgeben. Die Karlsruherin nimmt ein Video auf und erreicht mit ihrer Geschichte Millionen Menschen. Wie geht es ihr mittlerweile?