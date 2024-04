Aktivisten der Letzten Generation blockieren Ölhafen in Karlsruhe

Seit Mittwochfrüh blockieren Aktivisten der Letzten Generation den Ölhafen in Karlsruhe. Damit wollen sie auch gegen Ölkonzerne protestieren.

Seit 10 Uhr gibt es eine neue Protestaktion der Letzten Generation in Karlsruhe. Rund ein Dutzend Aktivisten blockieren mit Kajaks die Zufahrt am Karlsruher Ölhafen. Das geht aus einer Mitteilung der Letzten Generation hervor.

Mit dabei haben sie ein Schild mit der Aufschrift „Stop – wegen Klimakatastrophe geschlossen“. Ausgestattet sind die Aktivisten mit orangefarbenen Warnwesten.

„Wir brauchen einen sozial-gerechten Wandel und wir brauchen ihn schnell. Damit das passieren kann, brauchen wir eine Politik, die endlich ehrlich darüber spricht, wie viel auf dem Spiel steht und aufhört, die Lügen fossiler Konzerne mitzutragen“, heißt es in einer Mitteilung.

MiRO sitzt am Ölhafen in Karlsruhe

Einige der Kajaks sollen demnach in der Hafeneinfahrt auf- und abfahren. Andere steuern auf Tanker im Wasser zu. Mittels eines Megafons machen die Aktivisten auf ihre Forderungen aufmerksam.

„Jeder Öltanker hier ist ein Brandbeschleuniger“, so Maja Winkelmann, die an der Blockade mitwirkt. Für den Protest wurde der Ölhafen gezielt gewählt, da hier die Mineralölraffinerie Mittlerer Oberrhein (MiRO) ihren Sitz hat. Diese gehört zu den größten Raffinerien Deutschlands.

Keine Auswirkungen auf den Schiffsverkehr

Die Wasserschutzpolizei Karlsruhe ist aktuell vor Ort, wie das zuständige Polizeipräsidium Einsatz auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilte. Die Lage sei ruhig und friedlich. Bislang habe die Aktion keine Auswirkungen auf den Schiffsverkehr. Es seien zwölf Aktivisten auf dem Wasser.

Bereits am Dienstag haben Aktivisten der Letzten Generation eine Protestaktion in Karlsruhe ausgeführt. Sie hissten ein Banner am KIT.